近日在社群平台出現「幫我繳費」亂象，不少女網友自嘲是乞丐，上傳繳費條碼，應繳金額從500～10000元都有，跪求網友幫忙繳費，一名女子將這類貼文轉發到臉書社團，直呼「太扯！全都有人付」，大票網友也看傻眼。

原PO於《爆廢公社》轉發《Threads》多篇貼文，只見不少女生上傳自己的電子帳單，應繳金額從500～10000元都有，希望看到的網友幫忙繳費，「拜託幫我繳」、「抱歉我不該當乞丐，但我真的窮到吃土。」

讓原PO看傻眼，「好扯！全都有人付欸！」幫繳費亂象在Dcacd也有許多人討論，多數民眾罵，「錢太多應該捐出去」、「房貸也一起繳好了」、「這算另類抖內嗎？」、「什麼乞丐行為。」

美妝YouTuber蘿倫也在社群平台跟風PO出繳費條碼，但她上傳的條碼是「老人福利關懷協會」，希望熱心的台灣人可以幫助社服機構，給真正需要幫助的人，貼文獲得一票網友讚賞。