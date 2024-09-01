立法院副院長江啟臣等人到場與民眾同樂。（江啟臣國會辦公室提供／李京昇台中傳真）

「立正、敬禮」！由台灣新世代關懷協會主辦的暑期體驗營「小小軍人營」，1日在台中市新社客庄禾埕風雨運動球場登場，現場上百位小朋友換上「小小軍服」體驗，還有軍事裝備展示、模擬投擲手榴彈、匍匐前進、國軍招募中心體適能等，讓大小朋友一起體驗軍人英勇訓練。

立法院副院長江啟臣等人到場與民眾同樂，他表示，過兩天就是93軍人節，特別先祝福所有國軍軍人節快樂，今天的活動讓小朋友能更認識國軍，他舉例先前在美國參訪時，從他們對軍人的尊敬，可以看他們對國防安全的重視，希望大家一起來支持國軍，也期待民眾若有機會能加入保家衛國的行列。

台灣新世代關懷協會理事長江文國說，協會這個暑期舉辦了各個不同的職場體驗營，都吸引了許多大小朋友參與，這次也特別拉到新社區，尤其結合在地的部隊，這都是非常重要的。

何姓市民表示，今天帶著一家4個小孩換上帥氣的小小軍裝，新社地區很少有類似的活動，讓孩子們都很開心，希望未來還有更多的機會能夠參加。

今天活動有國防部中區人才招募中心、十軍團、五支部、台中市議員吳振嘉服務處、台中市電腦工業公會、新社青工以及在地多位里長共同參與。現場國軍也準備各式招募攤位以及體驗活動，尤其匍匐前進還特別準備海軍陸戰隊天堂路的場景，成為許多家長的打卡拍照地點。