部分癌症病人會有想餓死癌細胞的想法，對此，營養醫學醫師劉博仁與護理師譚敦慈都指這是不可能的事，癌症病人要多吃蛋白質，才有足夠的免疫力抗癌，譚敦慈並以她罹患卵巢癌的表妹為例，是靠著吃肉乾，熬過堅苦的化療期，直至現在20年癌症未復發。

譚敦慈在「健康零距離」節目中指出，其實我們多吃蔬菜，多增加纖維，可以讓一些有毒物質排泄掉，這是正確的，但是很多人，例如得到癌症的時候，會想要餓死癌細胞，「這是不可能的事。」

譚敦慈表示，在化療過程中，如果你的白蛋白不足、血色素不足、白血球不足，你就沒辦法做完這個療程，事實上反而會有更大的問題，像她有個表妹得到卵巢癌，她在化療最後那一次的時候，她就覺得完全吃不下。

譚敦慈說，那時表妹問她，「可以吃肉乾嗎？」因為表妹覺得肉乾味道很重，比較促進食慾，她回答「可以」，後來表妹就是靠著吃肉乾，熬過那次的化療，整個撐過去，經過20年沒有再復發，所以要抗癌，一定要有足夠的蛋白質。

劉博仁在上「健康晚點名」節目中也指出，曾有癌症患者說要餓肚子，用斷食把癌細胞餓死，這個理論是錯的，你如果要抗癌成功的話，免疫力很重要，免疫力不足，要抗癌成功是天方夜譚。

劉博仁說，癌症病人要免疫力好，就是要注重蛋白質，假設你是60公斤的人，沒有攝取到60克蛋白質來講，免疫力是常常不好的，很多人為了飲食清淡，犧牲了蛋白質，肌肉就愈來愈消瘦，基本上要抗癌，蛋白質一定要攝取，好的蛋白質量偏向植物性蛋白，例如豆類，魚肉、家禽等白肉與蛋，紅肉則不要吃太多。