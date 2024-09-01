台中市昨（8月31日）深夜上演街頭幹架事件，邱姓外送員將機車停放路邊，造成馬男停車困難，雙方一言不合大打出手，邱拿出手電筒、辣椒水等攻擊馬男，馬則徒手反擊，血濺街頭嚇壞路人，雙方互告傷害，全案訊後將兩人移送台中地檢署偵辦。

第四分局黎明派出所昨晚10時許接獲民眾報案，稱見兩名男子於南屯區三厝街與三和街口發生肢體衝突，員警獲報後迅速派遣人員到場處理。

調查指出，邱姓外送員外送時將機車停放路邊，造成馬男停車困難，雙方一言不合大打出手，邱男隨手拿出手電筒、辣椒水、鑰匙等物品攻擊馬男，遭受毆打的馬男亦徒手反擊，雙方互相扭打。警察到場後衝突停止，隨即將二人送醫診治。

這起幹架事件造成馬男右眼角、後胸、左右腳多處擦挫傷，邱男手部左小指骨折、頭部、胸部及右腳多處擦挫傷，經治療均無大礙，雙方互告傷害，全案查扣辣椒水、手電筒及鑰匙等證物，訊後將兩人移送台中地檢署偵辦。

第四分局長陳祥麟表示，民眾遇有偶發衝突事件，宜保持冷靜，減少正面衝突之可能，必要時請撥打110報案專線請求警察協助。

★未經判決確定，應推定為無罪。