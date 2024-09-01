每年的9月9日是國民體育日，基隆市政府為了激發市民對運動的熱情，自9月1日起舉辦一系列活動，第一個系列活動「國民體育日園遊會」1日上午在國門廣場展開，由基隆市長謝國樑揭開序幕。讓基隆市民可以在繁忙的生活中，培養運動的習慣，也維持健康的身心靈。

9月1日登場的「國民體育日園遊會」，除在主舞台上呈現各式精彩的舞藝與運動展演外，台下也由基隆市體育會各單項委員會精心設置了豐富多樣的運動體驗攤位。包含壘球、柔力球、拉丁舞等各式運動項目，為市民朋友提供了親身體驗不同類型運動的寶貴機會，有助於發掘自己的運動興趣。

基隆市體育會表示，這些多元化的體驗區不僅讓參與者樂在其中，更設有特別獎勵：只要完成六項不同項目的體驗，即可兌換精美禮品，讓市民在享受運動樂趣的同時還能獲得驚喜好禮。

國民體育日系列活動除1日舉辦的「國民體育日園遊會」外，7日也將於外木山舉辦「全國萬人健走」活動、9月14日則包括「國民體育日運動會」及「音樂瑜珈大地」活動等登場，將邀請專業教練來帶領民眾一起運動，現場將設有趣的闖關活動宛如運動嘉年華，讓民眾全員動起來，享受運動。

謝國樑表示，市府希望讓運動成為市民生活的一部分。運動不僅能增進身體健康，更能豐富我們的生活。透過這一系列活動，希望能夠激發市民對運動的熱情，並將這份熱情延續到日常生活中。

教育處期盼能透過這項活動對市民傳達運動的重要性，平常有良好的運動習慣，健康就會跟著來，心情也能愉悅起來。