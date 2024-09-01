彰化縣社頭鄉八卦山脈地區驚見猴群出沒，登山民眾保持距離觀看。（蕭姓民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣社頭鄉八卦山脈地區驚見猴群出沒，登山民眾保持距離觀看。（蕭姓民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣社頭鄉八卦山脈地區驚見猴群出沒，一群台灣獼猴在樹林間跑跳，大啖紅龍果、釋迦等水果，由於以往該地罕見猴群出沒，近日卻幾乎天天都看得到，顯見該地因食物源豐富，吸引猴群棲息。登山民眾說，該地猴群不會主動騷擾來往山友，比起高雄柴山會搶人類物品的猴群，「乖多了！」

蕭姓民眾指出，社頭鄉清水岩後方有十八彎挑鹽古道、人車共通的七千一長青步道等，平常登山民眾相當多。近來該地出現成群的台灣獼猴，這些猴群穿梭在林間跳上跳下，還進入果園偷摘紅龍果及釋迦，並大剌剌就地大吃特吃，還有獼猴看到木瓜樹上的木瓜已被吃光光，直接拔下木瓜葉狂吃。

蕭姓民眾說，看猴群活動很有趣，他在拍攝時發現樹林裡其中有1隻體型壯碩的獼猴抱著紅龍果大啃特啃，很快就吃光光，吃完紅龍果後，紅色肉漬染紅其嘴，有如塗了口紅，像是櫻桃小口，令人莞爾。

登山民眾表示，清水岩山區近年來生態復育有成，生態景觀豐富，不但有時可看到水鹿現身，近來更是天天都有猴蹤，數量約有1、20隻，這些猴群目前還不會主動擾騷人類，不像高雄柴山或溪頭的猴群會搶人類物品，因此提醒大家要保持人猴社交距離，千萬不要餵食猴群。

彰化的八卦山脈地區猴群最多的區域在二水鄉豐柏步道一帶，民眾到該地登山常可看到成群結隊的猴群，社頭清水岩山區以往偶有零星獼猴出沒，現成為猴群新興出沒地點。清水岩生態文創協會提醒，民眾於山區活動時應與野生動物保持適當距離，謹守「不餵食、不干擾、不接觸」原則，避免破壞生態環境。