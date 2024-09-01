「兩餐EXPRESS」南台灣首店即起進駐Global Mall新左營車站店，主打韓國炒年糕等菜色。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和店引進「MUM MUM饅饅好食」新櫃，即起至9月3日切片蛋糕限量買1送1。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

美國人氣功效型保養品牌drunk elephant進駐京站。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站引進服飾品牌OB style，30日前精選商品享8折。（京站提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋的喬治「柔軟羊皮寬楦超Q樂福鞋」，原價5880元、特價2680元，約45折。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋的ORIN「經典流蘇真皮樂福平底鞋」，原價3980元、特價2480元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店引進MISCH MASCH，8日前新品全面8折起。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

百貨周年慶倒數，看準年底節慶多，民眾聚餐機會增加，加上換季拉抬服裝採買需求，業者加緊腳步進行秋季改裝，除了獨家新櫃吸睛，更有多項優惠滿足購物體驗，為下半年業績帶來新的成長契機。

儘管面臨高基期挑戰，Global Mall今年1到8月業績仍成長近10％，全台8店為10月周年慶暖身，預告9、10月將引進近80個新櫃，包括「京都柚子豚骨拉麵研究中心」北部百貨獨家店進駐南港車站店；新左營車站店則將3樓改裝為「美味食堂」，升級座位區並引進「兩餐EXPRESS」、「雲象泰式餐廳」、「熊讚家拉麵」，10月2日前憑雙鐵票根免費換新櫃美食金、抽福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券；另「花月嵐拉麵」、瓦城集團旗下中式餐廳品牌「時時香」屏東首店也將在10月初登場；新北中和店則鎖定年輕潮流引進「HUNTER」、「Converse」等。

京站9月引進多個全台首櫃及網路熱門品牌，包括台灣首家COCOCHI專櫃進駐，為顧客帶來全新護膚體驗，22日14至16點，品牌邀請演員修杰楷擔任一日店長，買一日店長限定抗糖組，有機會與修杰楷合照拍立得及簽名；另流行服飾品牌OB style也插旗，30日前精選商品享8折，單筆滿2000元現抵200元；全台首櫃RAGEBLUE預告20日開幕，品牌服裝融合美式休閒和歐式經典風格，20日至30日全面8折，單筆滿5000元現抵500元。

大葉高島屋9月逐步完成改裝，新櫃也陸續登場，要拚周年慶業績較去年增1至2成，本次改裝與新櫃進駐共超過百間品牌，包括1樓女鞋配件區有「AS」、「Bo Derek」推開幕慶優惠，單筆消費滿5000元現抵500元；新品牌進駐包括高跟鞋品牌「Pineapple Outfitter」、結合街頭時尚的「STEVE MADDEN」等；App卡友22日前於女鞋配件區累積消費滿6000元再贈電子抵用券500元。

統一時代百貨台北店秋時尚檔期近期開跑，今年秋季改裝共計16家全新品牌，像是女裝飾品引進信義獨家櫃MISCH MASCH，還有輕珠寶品牌MIESTILO及時尚帽款W-Soul等；12日前再推使用聯名卡支付，於全館指定櫃最高消費滿5000元送300元。