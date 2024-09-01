前副總統呂秀蓮今舉行第一屆「全國民間國是會議」，邀請40個合法立案的社團法人、財團法人提出建言，但賴清德總統不克出席。對此，呂秀蓮表示，「若當選的總統希望下次當選比例更高，是否應該更重視我們的意見」，她也在會後提到民眾黨主席柯文哲，強調應反省是什麼因素，造成每個擁有權力的人到後來都要走進監牢。

呂秀蓮舉行的第一屆「全國民間國是會議」，以國家安全、社會安定、人民安心為三主軸，邀請學者專家分享看法，以及開放法人代表對總統府提問，不過，賴清德、行政院長卓榮泰另有要公，未出席。

呂秀蓮會後也朗讀會議宣言，她呼籲新政府全面肅貪，但朝野各黨皆有貪瀆，是否自行淘汰政客，以及美方要求國防預算調整至總預算5％，卻又遲避交不出武器，政府是否能以民意為後盾，酌予調整。

呂秀蓮提到，雖然外賓不斷來台，但國家元首幾乎走不出國門，這是歷任總統的共業，也是全民之恥，難道不能捐棄成見為台灣開創非典型的外交新出路；針對能源政策，政府應徹底檢討，全面肅清綠能黑金。

呂秀蓮說，賴清德任期有1426天，扣掉104天，還有1300多天，盼努力讓其就職一年來聽大家意見，雖然賴沒來，但將大家意見錄影傳遞，她強調「若當選的總統希望下次當選比例更高，是否應該更重視我們的意見？」

另外，呂秀蓮話鋒一轉提到柯文哲，她表示，雖不太願意針對個人談，但假設柯文哲有問題，是否可開始反省什麼因素造成今天的下場，假設不只一個政黨，連其他政黨都涉及，就要問這是誰造成「每個擁有權力的人到後來都要走進監牢」。

呂強調，應該該深度檢討，誰讓有良心、自認人格高超的人，一旦沾染權力後就會背叛自己、背叛支持他的人。