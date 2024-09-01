民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，昨（8月31日）遭檢方聲請聲押禁見。民眾黨立委黃珊珊今在臉書貼出連署書表單，表示「程序要正義，司法要公平」，歡迎連署。

連署書說明文字提及，「這是台灣民眾黨發起的連署書，希望能凝聚力量，聲援柯主席。我們主張司法應秉持公平，我們一定要捍衛柯主席力爭清白的權利！若願意還請協助我們簽名連署。」

民眾黨指出，「中華民國是一個法治的國家，司法系統要遵守程序正義。8月30日北檢發動全面搜索柯主席住家、辦公室乃至中央黨部，不僅已踰越搜查必要範圍，事後北檢甚至發布不實新聞稿，已嚴重戕害法律尊嚴。」

民眾黨提及，「自該日清晨7時起，柯主席主動配合調查偵訊，至隔日凌晨2時，馬拉松式訊問長達19小時，柯主席依法提起救濟，主張偵訊期間內容多非關案旨，最後竟仍遭法院裁定駁回逮捕有據。」

民眾黨表示，「柯文哲主席擔任台北市長期間，戮力從公，始終以市政發展及市民福祉為最高原則，清廉自持，將所有心力置於市政推展之上。」

民眾黨說，「自柯文哲主席遭搜索至今，配合調查竟遭構陷羅織罪名，我們全力支持柯文哲主席捍衛自身清白之法律行動，並呼籲法院秉持獨立公正之原則，依證據秉公審理裁判。」

另外，民眾黨強調，「緊急應變小組對於主席的最新動態都有詳細的掌握，並持續緊盯檢調是否踰越正當法律程序，以捍衛主席名譽並守護司法程序正義。讓我們一起堅定面對接下來的難關。」

★未經判決確定，應推定為無罪。