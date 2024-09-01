美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）8月29日公布未來10年工作機會減少最快的職業別，當中文書處理人員及打字員的工作機會減少幅度最多，下降超過1.5萬個工作機會，降幅達38％。另外收銀員雖未擠入排行榜前幾名，但數據顯示，未來10年收銀員工作機會數減少最多，就業人數將減少35萬人。

美國商業內幕（Business Insider）、NewsNation報導，勞工統計局8月底公布2023-2033年間的就業預測報告，列出未來10年工作機會將減少的前幾名職業，其中工作機會減少幅度最多的是文書處理人員及打字員，下降幅度達38％，屆時將比現在減少1萬5200個工作機會。

下降幅度第2名的是屋頂鑽孔工及礦工，減少幅度為32％，將減少600個機會；第3、第4名的電話接線員、總機人員將分別下降26.4％、25.2％，兩者加起來將少了1萬2500個職缺；第5名為資料輸入人員，降幅達25％，將減少4萬1000個職缺；第6至第8名依序為鑄造廠模具技術人員、裝載及移動機器作業員、金屬及塑膠製模師。

美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）8月29日公布未來10年工作機會減少最快的職業別，本文截取前10名，當中文書處理人員及打字員的工作機會減少最多，下降超過1.5萬個工作機會，降幅達38％。（圖／擷取自勞工統計局官網）

這份調查顯示，未來10年，總機、電話推銷、引擎組裝等工作將愈來愈難找。這份名單中，電話推銷員位在第9名，將下降21.5％，預計將減少1萬8300個職缺；引擎、機械組裝人員排名第10，降幅達21.3％，減少1萬400個機會。

The 15 fastest-shrinking jobs in the US https://t.co/jkDd9M0ZtD — Business Insider (@BusinessInsider) August 30, 2024

另外，收銀員雖不在名單前幾名，但勞工統計局指出，未來10年收銀員職缺數將減少最多，達35萬3100個工作機會，降幅達10.6％。

勞工統計局指出，電子商務成長及科技進步，將進一步限制勞動市場對銷售人員的需求，除此之外，自動化及AI人工智慧等相關技術，將進一步導致辦公室及行政人員的就業率下降。