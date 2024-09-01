香港名導王晶常合作的「晶女郎」，除了第一位邱淑貞，之後還有「最強江湖大嫂」之稱的關秀媚。她在2005年退出演藝圈，直到近來逐步復出；如今儘管58歲，但風采依舊。而上王晶YouTube頻道暢聊曾經的拍戲點滴，關秀媚笑稱當年和吳彥祖拍激情戲，導演還曾叫她「雙手插他屁股」。

王晶談到當年原本想找關秀媚拍《魔鬼的女兒》，但因為裡頭有大膽演出因此遭到拒絕。之後關秀媚拍《鼠膽龍威》，飾演李連杰的妻子，卻在開場就被炸死。接著到了和劉德華合作的《龍在江湖》、《龍在邊緣》，讓她從此掛上「江湖大嫂專業戶」的頭銜。

關秀媚第一部和王晶合作的電影是《鼠膽龍威》。（圖／翻攝自王晶笑看江湖YT）

關秀媚表示，自己演戲沒有固定走什麼路線，「因為我是希望多元化的，什麼都想試」，坦言自己喜歡演搞笑片。尤其每次在王晶電影裡當「大嫂」，最後下場都會「領便當」，所以她總開玩笑問說「我又死啊，這次要怎麼死？」不過關秀媚也好奇為何每次王晶都找她演大嫂角色，而非舒淇或林熙蕾；對此王晶直言：「因為妳的女人味很濃，她們兩個還是走少女味」。

當兩人聊到印象最深刻的作品，除了關秀媚入圍金馬最佳女配角獎的《每天愛你八小時》外，就是與曾志偉、吳彥祖合作的《知法犯法》。尤其當時吳彥祖紅到爆，帥氣五官加上挺拔身姿，迷倒萬千少女，一時風頭無兩。結果所有閨密知道關秀媚要和吳彥祖拍愛情戲，立刻打電話來問，「如何啊？吳彥祖正嗎？」讓她啼笑皆非，不知怎麼回答。

吳彥祖與關秀媚在電影《知法犯法》有場激情戲。（圖／翻攝自微博）

關秀媚透露在拍攝激情戲時，導演要求她雙手插吳彥祖屁股。（圖／翻攝自王晶笑看江湖YouTube）

倒是拍攝一場激情戲時，關秀媚看到吳彥祖純情一面。因為對方一直臉紅，開拍前關秀媚就先跟吳彥祖溝通，等一下會摸他哪些地方。但接著關秀媚竟收到這樣的指示，「導演就要求我雙手插他屁股，結果我沒有這樣做，因為他的臉太紅了，我就必須要讓他冷靜。」但隨後她強調，最後只是表情加上攝影角度，實際上根本不激情。