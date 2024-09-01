搭飛機時必須將手機調為飛行模式，在不能使用網路的情況下，一趟漫長搭機行程，除了看電影解悶或睡覺休息，還能在飛機上做什麼呢？YouTuber「這群人TGOP」的團員董仔，推薦可以做一件事，引起諸多網友共鳴。

YTR董仔表示有件事情相當適合在搭機時做，先是賣關子表示：「平時做它超級耗時，也不太會主動去做，還不用網路」。雖然給出3大提示，仍讓眾人摸不著頭緒，接著公布謎底就是「刪手機照片」，還打趣表示：「如果想睡的人，刪著刪著就睡著了」。更舉自己為例，「像我很容易自拍很多張，一個工作拍很多張， 這個搭飛機時間非常好運用」。

PO文曝光後，引起不少網友共鳴：「我也會刪除照片影片還有截圖」、「我也是刪照片跟分類，有一大堆莫名其妙截圖」、「到日本的時間我應該要2趟時間才夠刪除我的照片」、「最佳的整理時間」、「不會被跳出來的訊息，引誘離開相簿App」、「一定要在坐飛機時刪照片，不然抵達目的地又要沒空間可以拍了」、「還可以修圖，修完就下飛機就可以PO了」。

搭飛機時必須將手機調為飛航模式。(圖／達志)

為何航空產業要禁止在飛機上使用手機，根據《天下雜誌》報導，主要是避免地面干擾，由於無線電寬頻是有限的。不過隨著科技日益月新，我們仍持續加入新的裝置，像是5G網路頻譜非常接近留給航空的頻譜，可能造成機場附近航班降落的導航系統受到干擾，因此在飛機上限制使用手機是謹慎的作法。