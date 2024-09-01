菲律賓東南方海面上的熱帶性低氣壓，氣象署預估明天或周二增強成今年第11號颱風「摩羯」，可能影響台灣，天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，摩羯颱風的最新預測路徑出現變化，颱風路徑大幅往南調整，直撲海南島，不過摩羯後面還有一個熱帶系統，有機會增強成颱風，並朝台灣接近。

天氣臉書粉專「觀氣象看天氣」今下午貼文，指根據歐洲中期天氣預報中心最新一報預測，準摩羯颱風路徑大幅往南調整，預計通過菲律賓呂宋島北部近海後，轉西直撲海南島，如此一來對台灣的影響將大幅減輕。

「觀氣象看天氣」指出，不過預測還有些變數，接下來看各國官方預測摩羯颱風路徑會不會也跟著往南修正。

「觀氣象看天氣」警告，值得注意的是，摩羯颱風過後，西南季風持續進入西北太平洋，將跟高壓南緣的偏東風輻合發展出熱帶系統，可能增強成下一個熱帶性低氣壓或颱風，並有機會朝台灣接近，必須密切注意。