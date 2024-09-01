民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案，被檢方聲押禁見，因此各界關注誰來代理黨主席，民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如雖然呼聲最高，但她今天受訪表態沒意願，而昔日幫蔡壁如打選戰的團隊成員和民眾黨支持者兩樣情，有人對柯文哲、民眾黨失望因而退黨，也有是鐵粉持續相信柯，並號召要北上聲援。

蔡壁如這屆參選台中一選區立委時，有許多年輕人、大學生自發性加入競選團隊，協助蔡打選戰，不過團隊在選戰結束後各自解散，面對柯文哲、民眾黨近日爭議不斷，支持者們和選戰成員各有想法。

蔡壁如昔日選戰志工團隊成員表示，大家當初支持民眾黨，是因為不喜歡藍綠互鬥，相信有第三勢力介入，能讓台灣政治有所改變，且民眾黨主張清廉、正直，是眾所期待，如今卻接連有弊案等爭議，讓人失望連連。

該成員說，已經有一派人認為民眾黨和柯主席是「說得到、卻做不到」，陸續退黨出走，像他和一些中生代的支持者決定，若柯文哲確定有涉入不法，未來任何選戰，不會再支持跟投票給民眾黨任何候選人。

至於蔡壁如是否適合代理黨主席，他表示，民眾黨現在形同群龍無首，若有人能帶領幹部、黨員前行，對民眾黨來說是穩定軍心，蔡壁如確實是不錯的人選。

另外1位自稱為「鋼鐵小草」的支持者說，柯文哲這次陷入危機，很明顯是一種政治迫害，各地支持者都透過地方社群，或是用LINE號召北上聲援，這兩天假日，他們也號召約2、30人，從台中到台北幫柯P聲援，相信柯是清白的。

★未經判決確定，應推定為無罪。