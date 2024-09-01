民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，昨（8月31日）遭台北地檢署聲請羈押禁見，許多柯P支持者集結在北檢大門外，高舉「相信清白，柯P加油」等標語聲援。資深媒體人黃揚明認為，民眾黨若要走指控政治、司法迫害的「群眾路線」，要把握柯不會翻車，否則柯倒、民眾黨也陪葬。

黃揚明今在臉書表示，民眾黨全黨，現在慌亂無章，若要支持者在烈日下抗爭，走上指控政治、司法迫害的「群眾路線」，就要有十足把握柯文哲在司法攻防中不會翻車，否則柯文哲若倒了，民眾黨也一起陪葬。

另外，針對民眾黨中央今召開記者會時，與記者火爆對嗆一事，黃揚明直言，身為政黨的發言體系一份子，職務所需是扮演好與媒體的橋樑溝通角色，若問出的問題沒水準，觀眾或支持者們心中自有一把尺，在場的受訪者也可以指正其問題的邏輯謬誤。

不過黃揚明強調，此時的民眾黨形同危急存亡之秋，需要的是更多「朋友」，而不是急著把質疑柯文哲的聲音都打成「敵人」，這樣對民眾黨在媒體輿論戰場上，只會更加不利。

★未經判決確定，應推定為無罪。