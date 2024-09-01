韓國檢方突擊搜查總統文在寅女兒文多惠住處，並在搜查令中將文在寅列為涉嫌受賄的犯罪嫌疑人。

據韓聯社援引韓國法律界9月1日消息報導，全州地方檢察廳刑事三部8月30日對文多惠在首爾的住處進行搜查，並在搜查令中寫入上述內容。

文多惠的前夫徐某被指在沒有航空公司實務經驗情況下，2018年7月獲任命為泰國易斯達航空（Thai Eastar Jet）公司高層，韓國檢方懷疑易斯達航空的創辦人、共同民主黨前議員李相稷可能違規聘用徐某，給予「關照」，於是傳喚當時在青瓦台和政府部門工作的人士調查。

文多惠與徐某早在2021年離婚，但韓國檢方仍計畫進一步調查文在寅是否對文多惠家庭有過不當財務支持。韓檢將徐某在泰國易斯達航空擔任高管期間，收到的2億多韓元薪酬，視為文在寅收受的賄賂。檢方表示，正根據證據和法理對該案進行調查，不會考慮任何政治因素。目前難以透露案件詳情。

韓國最大在野黨共同民主黨8月31日批評檢方行為，是明顯的政治報復，打壓反對黨。