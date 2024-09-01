2024年第7屆亞大男籃共計6個國家地區參賽。（大專體總提供）

睽違8年，亞洲大學男子籃球錦標賽終於再度舉辦，第7屆賽事將於9月2日到7日於台北市立體育館進行，地主有由UBA大專籃球聯賽公開男一級4連霸霸主政治大學、健行科大、國立體大、台灣體大4隊代表球員組成中華隊，要迎接韓國檀國大學、印度大學聯隊、香港大學聯隊、菲律賓Immaculada Concepcion學院，以及代表上屆冠軍蒙古CITI大學的挑戰。

大專體總指出，自從亞大男籃賽事舉辦以來，中華隊每屆都能闖入最終決賽，更曾在第3屆勇奪金牌，本屆賽事盼以地主之姿，盡全力寫下佳績，由政大男籃總教練陳子威領軍，和健行科大「千分最速男」劉丞勳一起代表出席1日的賽前記者會，這也是劉丞勳繼去年入選世大運代表隊後再度披上中華隊戰袍，面對亞洲其他5支球隊，中華隊除了許願奪下好成績，更期望透過賽事促進亞洲大學間的競技交流。

本屆亞大男籃賽先進行分組預賽，每組隊伍進行循環賽，取各組前兩名進入4強單淘汰賽，來爭搶最終冠軍，9月7日 最終決賽將透過官方YouTube頻道SSUtv進行線上直播，邀請球迷一同進場為大專男籃加油或透過線上轉播觀賞精彩賽事。