前台北市長郝龍斌9月1日赴基隆暖暖力挺基隆市長謝國樑，郝直指罷免沒有正當性，罷免團體表示，罷免謝的正當性多到可以每天更新，希望國民黨不要只拿著與廠商的糾紛，掩飾對基隆市民的傷害。

郝龍斌表示，隨著基隆市府與NET主富公司相關法律訴訟的陸續勝出，原本公民團體要罷免謝國樑的所有理由都已經不成立，不存在。因此罷免的正當性也同樣已經不存在了。

對此，公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，當郝龍斌一邊說著「罷免沒有正當性」，另外還強調「個人造業個人擔」，「不正表明了郝明知道謝國樑擔任基隆市長的所做所為對基隆的傷害，累積起來的民怨才進行的罷免案，是謝國樑的業要學會承擔嗎？」

李晏蓉指出，罷免謝國樑的正當性多到可以每天更新，從謝國樑今天表示「市民朋友不知道罷免理由」一句來看，「顯示謝國樑真的從來沒有在乎過市民的訴求是什麼，市民需要的是不是會拋錨的公車、更不是隨意鋪設的人工草皮。」

李晏蓉說，「我們真心期望國民黨可以詳讀市民提出的罷免理由，不要只拿著跟廠商的糾紛來掩飾對基隆市民的傷害。」