在疫情期間勇敢創立頭髮洗護品牌basiik的彩妝大師Kevin老師，本周六即將迎接55歲生日，送給自己最好的禮物，是basiik創立近2年半，交出一張漂亮成績單，營業額在今年8月衝破1億大關；因此從網路跨足實體，9月1日起在台北西門武昌誠品開設快閃櫃，Kevin老師也親臨現場擔任一日店長。

Kevin老師過去曾以他的專業知識和市場觀察成立個人品牌，推出最符合當時消費者需求與需要的產品，15年來研發了305項產品，從配方、打樣親力親為，最後卻被合作對象突然以電子郵件通知不合作了，讓他深感不被尊重與傷心；因此basiik從草創時期、透過嘖嘖平台募資的篳路藍縷，到現在營業額破億，堪稱是Kevin老師谷底翻身的王子逆襲。

Kevin 老師表示：「合作的實驗室都覺得我瘋了！成本這麽高怎麼賺錢？消費者願意買單嗎？」沒想到，懂得愛自己的消費者越來越多，basiik上市後大受歡迎，還引發一股養髮洗髮精風潮，2年多來銷售約15萬瓶、營業額破億，但Kevin老師坦言投資金額也破億，因為他真的很用心在做這個品牌。

Kevin老師在自媒體已經默默耕耘10年，累積了許多網路聲量，自製網路節目《Kevin想得美》粉絲人數破百萬、觀看數破千萬，1日武昌誠品快閃櫃開幕當天，粉絲們擠滿整個活動現場，除了幫Kevin老師搶先慶生，寵粉著名的「壽星」Kevin老師，也在有獎徵答環節大方將禮物一把一把的送，讓每個來同歡的粉絲都滿臉笑容滿載而歸。