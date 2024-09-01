進入9月大學開學季，房仲業者觀察，大學城周邊租屋市場，近年來未受少子化影響，租金不斷攀升，為促進租屋市場資訊透明化，內政部8月中公告全國各大學周邊租金統計資料，桃園市中壢區大學密度高，平均租金落在6000至8000元，而龜山區鄰近新北林口，平均租金則為8000至1萬元。

房仲業者梁維成指出，9月後各大學陸續開學，許多學生尤其大一新生，早在6、7月起就開始尋覓落腳處，大學城周邊租屋市場仍然熱絡，以桃園市來說，中原、元智大學周邊除學生外，因為鄰近工業區也有許多上班族租屋需求，加上生活機能佳、交通便捷，租屋市場需求大，甚至有置產客願意砸大錢買下整棟樓好幾十間套房出租當房東，桃園、新竹地區大學城周邊租屋市場不受少子化影響，仍然暢旺。

根據內政部統計資料分析，中壢區有國立中央大學、中原大學、元智大學、健行科技大學、萬能科技大學及南亞技術學院，租約樣本數1萬8208件，平均租金7250元，另有25％租金則是超過1萬2500元；另龜山區有國立體育大學、長庚大學、龍華科技大學、長庚科技大學，樣本數7298件，平均租金則為9000元，有25％租金更是超過1萬5500元。