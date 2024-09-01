小萌警和吉祥物玩偶「平平、安安」一起勁歌熱舞，結合志工共同持手舉牌向民眾進行交通安全宣導。（紀爰攝）

小萌警現身高雄市區宣導交通安全，在現場開心玩玩具。（紀爰攝）

為了宣導一年一度「交通安全月」，高雄市交通大隊結合新興分局，到中央公園路口前，派出30位交通小萌警，向用路人宣導交通安全，交通大隊同步執行路口不停讓行人專案執法，搭配科技執法強化行人安全觀念。

活動現場有30位交通小萌警，穿著小小交警制服，及2名「平平、安安」吉祥物玩偶一起勁歌熱舞，結合志工共同持手舉牌向民眾進行交通安全宣導，民眾看到交通小萌警及「平平、安安」吉祥物大呼「卡哇伊」，「平平、安安」吉祥物更是加碼大跳時下最夯「三振舞」，現場氣氛相當熱絡。

這次參與活動的小萌警，有好幾位的家長剛好就是警務人員，有家長表示，孩子唸幼稚園，從小對爸爸的警察工作感到很有興趣，剛好藉由這次機會，讓孩子穿上小小制服，也將「車輛慢看停、行人安全行」等正確觀念及常識，向下扎根。

根據高市交大統計，截至今年7月底，共發生行人交通事故154件，其中12人於事故24小時內死亡，分析肇因有58％為行人違規、車輛未禮讓行人則占16.7％，為展現改善道安決心，即日起啟動「路口不停讓行人執法」，搭配今年新增的21處「不停讓行人監測系統」科技執法設備強化行人安全。