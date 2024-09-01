市場傳出輝達（Nvidia）GB200將延遲出貨，主要代工廠為鴻海（2317）及廣達（2382），廣達董事長林百里日前針對出貨推遲問題指出，不能幫輝達回答，不過目前觀察需求沒有問題。
輝達執行長黃仁勳也表示，「已完成光罩修正，沒有修改功能必要」，預計年底前小量出貨，號稱「地表最強AI晶片」伺服器明（2025）年將如期放量。
據悉，GB200 Bianca模組過熱的元兇可能是PCBA（PCB+ASSEMBLY），而不是機架系統層面，初步推估與覆銅板（CCL）、印刷電路板（PCB）或晶片有關，預計過熱問題已排除，即將試產。（本文未完，全文見此）
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