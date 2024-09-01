小心荷包失血！台南市政府警察局在市區易交通違規肇事路口建置10套新科技執法設備，今年7月1日已建置完成上線啟用。不過，為讓用路人熟悉習慣科技執法環境，歷經2個月的宣導期後，從9月1日起正式執法開罰。

市警局交通警察大隊表示，10處科技執法設備路口地點，分為：北區西門路與公園南路口、北區西門路與和緯路口、北區公園路與北安路口、北區中華北路與和緯路口、安平區永華路二段與建平路口、東區林森路與崇善路口、東區東門路與崇學路口、新市區台19甲線與西拉雅大道路口、仁德區中山路與中正路口、永康區崑大路與大灣路口等。

交警大隊指出，此波科技執法設備的執法重點，主要以取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目為主，部分細節都已在警察局官網公告，提供所有駕駛參考。

警方還強調，建置科技執法設備的目的，並不是為了處罰民眾，主要是希望導正及嚇阻部分違規駕駛的不良習慣，達到防制交通事故及維護道路順暢；民眾人車行駛道路時，只要遵守相關交通規則，不僅不會違規被罰，也能打造友善安全的用路環境。