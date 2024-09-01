民眾體驗身障者在職場工作的難度。（廖素慧攝）

嘉義縣1日舉辦「友ㄞˋ小宇宙」促進身障者就業活動。（廖素慧攝）

嘉義縣1日在蓋婭莊園舉辦「友ㄞˋ小宇宙」促進身障者就業活動，透過遊戲情境讓民眾感受身障者在職場的挑戰，了解職場人本設計或妥適調整，能幫助身障者就業，提高整體勞參率，縣長翁章梁戴模擬眼鏡體驗視障者以殘存視力工作，直呼「太不容易了吧！」

活動現場設計行動、聽覺、視覺與溝通4種障礙體驗遊戲關卡，改編真人實事，呈現身障者運用輔具或調整工作後成功就業的故事。

視覺障礙者阿春做電腦文書工作，因青光眼導致右眼全盲、左眼僅剩0.3視力值，職場協助他在調整電腦的辨識度、放大解析度等，並申請攜帶型擴視機、包覆式濾光眼鏡等，讓阿春完成工作，獲得主管及同事肯定。

嘉縣府勞青處長陳奕翰指出，縣府從輔導就業、資源連結、工作訓練、職務再設計調整等多方面協助雇主與身障者，每年輔導約400位身心障礙者在社區中就業或重返職場。

縣長翁章梁表示，要讓身障者穩定就業，企業可調整調整工作方法、流程，如聽障者可善用燈光提示器取代廣播、視障者能運用語音報讀軟體取代視覺搜尋、心智障礙者可透過結構化工作流程及重複練習操作複雜任務，解緩缺工問題。

翁章梁還表揚嘉義縣警察局、竹崎鄉公所、欣業企業、中埔鄉公所等11家績優進用身障者單位，部分企業聘用比例10％以上，且聘用超過10名身障者，遠高於法令規定。

嘉縣府表示，9月2日至10月2日在民雄火車站2樓大廳也有展場，在打卡牆面合影，上傳照片至縣府勞青處臉書粉絲專頁指定文章留言處，可參加全聯1000元禮券抽獎。