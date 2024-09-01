消防人員協助男子上岸。（民眾提供／李京昇台中傳真）

台中市豐原區旱溪今（1）日下午3時多，發生一起釣客受困沙洲，消防局獲報到場派遣20人到場救援，所幸成功將該名釣客救出，釣客因無受傷拒絕送醫，目前已順利返家。

台中地區今天下午下起豪大雨，旱溪湧入大量水流，導致該名釣客受困，消防局獲報派遣2輛消防車、1輛救護車、1輛警備車、1艘船艇前往救援，現場發現78歲男子受困在旱溪。

消防人員架設長梯、利用繩索將釣客固定後，將其攙扶上岸，經檢查其身體狀況，並無受傷或不適情形，因此拒絕送醫。