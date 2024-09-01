民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，昨有多家媒體報導「百萬不明金流」被妻陳佩琪存入ATM，但金額有170萬、700萬，眾說紛紜，又爆出陳佩琪辯稱是「亡母手尾錢」。立法院民進黨團主任陳智菡今澄清陳母仍健在，陳父於2016年離世，陳卻被抓包臉書貼文稱「有媽媽留下的手尾錢」，直到今早才修改，對此，陳解釋「被來路不明的消息誤導」。

陳智菡在今天凌晨發文表示，「等了兩天，等到一個『不明財產170萬』，至於這筆錢到底跟京華城有什麼對價關係？相關金流？看不出來。」

陳智菡強調，陳佩琪醫生說：每一筆錢，她清清楚楚、明明白白，也仔細和檢方交代，當中有2018年柯文哲的選舉補助款、「有媽媽留下的手尾錢」、有柯文哲上節目的出席費或稿費，只是檢方不願採信。

而在今天上午8時29分，陳智菡將「有媽媽留下的手尾錢」改為「有爸爸或媽媽留下的手尾錢」。

陳智菡說，為什麼要聲押柯文哲，北檢什麼都還沒說說，獨家新聞已經滿天飛，還有報導賄聲賄影的說：「陳佩琪有用ATM存入大筆現金」，原來柯文哲家庭連用ATM都有罪。

陳智菡表示，要押柯文哲可以，既然都這麼大軍壓境、鋪天蓋地搜索了，就拿出他貪汙的證據，讓他百口莫辯，讓人民心服口服。

針對臉書貼文修改，陳智菡事後補充說明，昨天媒體從晚上八點多不停報導「陳佩琪聲稱不明財產是『亡母手尾錢』」，她昨晚向陳佩琪求證，陳說有告訴檢調，有一筆錢是從媽媽的帳戶領的，當時陳沒有說是母親還是父親過世，自己也因為媒體報導，誤以為是媽媽過世，所以陳佩琪繼承遺產。

陳智菡說，早上記者會前再確認一次，「事實是我們都被來路不明的消息誤導」，真相是陳醫生的爸爸2016過世，媽媽繼承遺產，陳佩琪是媽媽的主要照顧者，所以在家族成員的同意下，會運用領用這筆錢。但檢調認定是「不明財產」，特此說明。

★未經判決確定，應推定為無罪。