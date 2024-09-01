「2024宜蘭美術獎」全國性美術競賽，今（1日）在羅東文化工場1樓文化客廳舉行頒獎典禮暨展覽開幕式，由縣長林姿妙（左六）親臨頒獎。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「宜蘭獎」由張志達所創作「你在找我嗎？」攝影作品獲得。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

得獎作品將在羅東文化工場2樓天空藝廊展出至9月22日。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

得獎作品將在羅東文化工場2樓天空藝廊展出至9月22日。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「2024宜蘭美術獎」全國性美術競賽，今（1日）在羅東文化工場1樓文化客廳舉行頒獎典禮暨展覽開幕式，由縣長林姿妙親臨頒獎，得獎作品將在羅東文化工場2樓天空藝廊展出至9月22日。其中，「宜蘭獎」由張志達所創作「你在找我嗎？」攝影作品獲得，得獎3年內可申請於文化局所屬視覺藝術場域舉辦個展。

縣府表示，林姿妙上任以來致力於推廣藝術與文化的扎根及發展，宜蘭有豐富的文化內涵及充沛的藝文能量，文化局多年來藉由「宜蘭美術獎」，提供地方與全國藝術競技的交流平台，擴展藝術家的能見度及促進藝術文化發展脈動，已成為國內重要藝術競技活動，吸引各界藝術專才參與競賽。

而「宜蘭意象獎」則鼓勵藝術家以宜蘭元素為創作基底，激盪更多藝術菁英參與競逐創作屬於宜蘭的藝術作品。今年宜蘭美術獎共501件作品參賽，經專家分類初審、複審及不分類決審，選出宜蘭獎及宜蘭意象獎各1名，以上2件作品將獲得宜蘭縣政府文化局永久典藏，另銀獎及銅獎各2名、優選13名及佳作78名。

宜蘭獎由張志達所創作的「你在找我嗎？」攝影作品獲得，他從魚市場取材，將畫中主角反覆實驗不同的油質覆蓋、澆淋，直到濃稠黑亮油汙的垂墜感，形塑似已溺斃的蟹、貝、蝦、魚最後身影，讓人覺得沈重、不捨，再現黑色海岸的悲歌，以攝影手法與低調觀看模式，喚起大家一起保護海洋生態的共識。

宜蘭意象獎由洪俊銘所創作的「雲開見青」油畫作品獲得，作品中以蘭陽平原收割後的稻田、斑駁的廠房及路旁枯樹，隱喻疫情時代與冬季的荒涼，當疫情過後春雨到來，灰暗的天空顯露出背後的藍天、工廠復甦、良田濕潤、萬物重生，再度回到充滿希望的未來，表現出多雨濕潤的蘭陽平原景象。