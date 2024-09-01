在今（1）日義診活動中，因需臺中榮總專科醫師遠距協助，中華電透過5G企業專網賦能，以遠距與現場醫師共同協作，提供當地居民即時且全面的醫療服務。臺中榮總陳適安院長說明，透過與苗栗縣衛生局先前舉辦的座談，瞭解到獅潭鄉、大湖鄉、泰安鄉居民普遍面臨三高疾病，且因為長期從事農業勞作，骨骼、皮膚與眼部疾病的發病率較高，臺中榮總特別成立一組智慧醫療團隊，前往當地進行義診，如遇較為複雜病症，醫療團隊可即時啟用5G行動醫療會診模式。憑藉5G高速率、低延遲的網路特性，現場醫師可即時查詢民眾在院內的病歷資料，也可立即傳送現場的醫學影像，與醫院端醫療團隊進行會診，讓偏鄉居民不必遠赴醫學中心就診，也能享受高品質的專業醫療服務，大幅縮短了診療過程的交通時間，提升就醫效率。

中華電企業客戶分公司張本元總經理表示，中華電與臺中榮總已建立多年的5G應用合作關係。雙方在總院以及嘉義、埔里分院和彰化榮家布建5G企業專網，並完成了包括心導管、脊椎和達文西等手術在內的遠距協作，消弭城鄉落差，提升偏鄉醫療品質。

面對即將來臨的超高齡社會，中華電積極加強遠距會診、遠距照護、在宅醫療及在宅住院等服務。這些舉措不僅有助於解決醫療資源分配不均的問題，也為偏鄉長者提供更簡便的醫療服務。