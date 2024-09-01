日本橫濱車站昨（31）日發生女高中生墜樓，在1樓壓死一名路過上班族女子的事件，這起日版「燒肉粽」事件釀成2人死亡。

8月31日，一名女高中生從日本橫濱車站墜樓，在1樓壓死一名路過上班族女子，兩人送醫不治。

綜合東京放送電視台（TBS）、日本電視台、每日新聞等報導，一名17歲高三女學生當地時間昨日下午5時55分左右，從神奈川縣JR橫濱站大樓12樓的屋頂花園墜樓，正好壓到在路面行走的32歲女性上班族千葉智香子，千葉智香子當時正和另外3名友人一起在橫濱車站行走。

路人隨即報警求救，當時路人描述有2名女性「倒在地上流血」。但兩人送醫後均不幸身亡。

日本警方仍在調查女高中生墜樓原因。

1986年，台北一名燒肉粽小販騎腳踏車叫賣肉粽時，突然遭墜樓女子壓死，這起事件及後續類似事件從此被稱為「燒肉粽」事件。

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