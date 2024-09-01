美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上周末再度釋出鴿派訊息，9月降息可望確立，金融股相對維穩，金融指數已在上半年刷新34年以來新高點，近期「新新併」再掀交投熱，金融股被視為資金避風港。
本土投顧表示，「短線操作重心轉向非科技類股」，下半年以來，投資人引頸企盼的降息可望於9月實現之際，股市卻對物價成長幅度下滑以利多出盡來反應，又7月23日Alphabet公布優異的財報，股價同樣以下跌回應，因投資人對現階段高額的AI投資將於何時變現，感到憂心。（本文未完，全文見此）
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