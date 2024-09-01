大陸A股首次公開募股（IPO）全線重啟兩個多月，交易所正在多重手段嚴把「入口關」，北交所進一步劃定審核紅線。

第一財經報導，北交所8月30日晚間發布公開發行股票並上市三件審核業務指引（下稱指引），對擬IPO企業存在上市前突擊「清倉式」分紅、最近一年（期）經營業績大幅下滑等情況作出規定，指引自發布之日起實施。

據指引，保薦機構應關注發行人是否存在上市前突擊大額或高比例現金分紅，對報告期內累計現金分紅總額占淨利潤比例超過80％等情形的，應審慎推薦；同時，發行人最近一年（期）經營業績大幅下滑的，交易所可視情況要求其對期後業績情況出具盈利預測報告，保薦機構也需出具核查意見。

這是否將增加擬IPO企業的「闖關」難度？北交所提到，指引是在保持現有審核要求總體不變的前提下，細化完善了部分規定，整體上未增加企業負擔。

報導稱，此前，部分北交所擬上市企業，在上會前就曾披露盈利預測報告。有業內人士認為，隨著北交所對企業業績波動的嚴格審查，盈利預測報告逐漸成為北交所IPO「標配」。

對業績持續性的關注，在審核端也有體現。近期，北交所出現今年首家IPO遭暫緩審議企業，為8月30日上會的江蘇天工科技股份有限公司。上市委要求保薦機構出具2024年〜2026年的盈利預測報告。

繼去年2月首次修訂之後，此次為北交所二度修訂發行上市相關規則。北交所稱，此次發布的三個指引是為落實「1＋N」政策檔文件要求，同時在保持現有審核要求總體不變的前提下，細化完善部分規定。相關內容契合中小企業特點，整體上未增加企業負擔。三個指引分別規範了企業上市的法律類、財務類和程式類問題。

據了解，指引細化了未盈利企業披露與核查要求等，同時新增了發行人股東信披等多項內容。

新增內容包括增加發行人股東資訊披露及核查要求、申報前引入新股東與增資擴股、募集資金用途、承諾上市後業績大幅下滑延長限售等；同時，增加資金流水核查、客戶供應商穿透核查等防範財務造假相關核查要求，增加了上市前突擊「清倉式」分紅的負面情形、財務內控不規範的整改運行期要求等。

細化內容包括細化上市公司子公司申報北交所的披露與核查要求，細化未盈利企業相關披露與核查要求。

此外，指引還將「關鍵少數」口碑聲譽重大負面情形，納入發行人與仲介機構重大事項報告的範圍。

具體來看，對於擬IPO企業上市前突擊分紅，北交所此次規定，保薦機構應關注發行人是否存在上市前突擊大額或高比例現金分紅，前述分紅背景下，本次募集資金的合理性。

報導稱，該所同時規定，發行人存在兩種情形的，保薦機構應審慎推薦：報告期內累計現金分紅總額占淨利潤比例超過80％；報告期內累計現金分紅總額占淨利潤比例超過50％，且累計分紅超過人民幣（下同）1億元，同時募集資金用於補充流動資金和償還銀行貸款占募資總額比例超過20％。

對於擬上市企業業績大幅下滑的，北交所稱，發行人最近一年（期）經營業績大幅下滑的，該所可視情況要求發行人對期後業績情況出具盈利預測報告。保薦機構應當對前述盈利預測報告出具核查意見。

指引規定「發行人最近一年（期）經營業績指標較上一年（期）下滑幅度超過50％的，如無充分相反證據或其他特殊原因，一般應認定對發行人持續經營能力構成重大不利影響。」

對發行人業績大幅波動的關注，在北交所審核端已有體現。就在近日，北交所出現年內首家IPO遭暫緩審議企業。據該所官網8月30日消息，當日上會的江蘇天工科技股份有限公司（下稱天工股份）遭暫緩審議。

資料顯示，天工股份成立於2010年，主營鈦及鈦合金材料的研發、生產與銷售，2015年底掛牌新三板。

去年12月29日，該公司北交所上市申請獲受理，保薦券商為申萬宏源承銷保薦，至今年6月初完成兩輪問詢。公司此次擬投入募集資金3.6億元用於高端鈦及鈦合金棒、絲材生產線建設項目。

天工股份在2023年業績大幅增長，當期實現營收10.35億元，年增170.05％；淨利潤1.75億元，年增142.57％。2021年和2022年，該公司營收分別為2.83億元和3.83億元，淨利潤分別為2,034萬和7,031萬。

而天工股份在去年業績爆發式增長，也成為交易所重點關注的問題。此次上會，北交所上市委問及公司業績增長的可持續性及上市後業績大幅下滑風險，同時要求公司針對2023 年收入業績爆發增長情況，就其業績增長具備偶然性，不確定具備可持續性，在顯著位置作重大事項提示。

與此同時，上市委還要求保薦機構出具2024年至2026年的盈利預測報告。目前已登陸北交所的成電光信、太湖遠大在「闖關」時均曾作出盈利預測，兩公司均在招股書中披露了2024年全年盈利預測指標。