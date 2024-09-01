孫安佐和「台中燒打雞」韓森的擂台賽，究竟還打不打？從上個月兩人爆發衝突至今，仍然沒有答案。原本說要在10月12日對決，結果韓森卻控訴比賽被取消了，因為孫安佐家人介入，對《拳願》施壓將他換掉。眼見紛擾不斷，《拳願》主辦人出面受訪表示，「只要雙方把他們的長輩喬好，我們隨時歡迎來戰！」

整件事情起源是在上個月，孫安佐擔任真人秀《拳願之星》評審，卻和另一位評審韓森從口角延伸到肢體衝突；孫安佐掐對方脖子，而韓森回擊重重一巴掌。之後兩人不時隔空喊話，說好擂台上見。結果韓森不久前出面控訴拳戰取消，因為「對方家人介入」，要求把自己的名額換掉。不過孫安佐隨後回應，「是他(韓森)現在跟《拳願》的合約都還沒處理好，我也沒辦法啊。」

孫安佐、韓森衝突從上月延燒至今。（圖／拳願提供）

由於各說各話，鬧得沸沸揚揚，連《拳願》主辦人秋偉也很無奈，出面表示他們的立場就是歡迎雙方來打，但先決條件「只要雙方把他們的長輩喬好，我們隨時歡迎來戰。」

秋偉認為，孫安佐看起來不太像是媽寶，反而是想法很獨立的人。（圖／中天新聞網提供）

至於韓森之前爆料，比賽否受到外部勢力影響？秋偉則駁斥一切，強調他們就是很單純的舉辦活動，「沒有人影響我們比賽。」而他也透露，孫安佐一直都很樂觀，私下也都有出來運動或對練，無論對手是誰，孫安佐都很願意打，是一個很有想法、獨立的人。有關孫安佐「媽寶」的說法，秋偉也表示，以前不認識時可能會對他有那樣的既定印象，但真的認識他之後，會發現孫安佐真的不是這樣的人。

秋偉最後也喊話韓森，「你只要喬好你那邊的長輩，我們隨時歡迎你來戰。」還不忘提醒對方記得接電話，希望能好好溝通、解決所有問題，直呼：「我覺得成年人做事還是要好好溝通啊。」