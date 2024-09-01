據勞保局統計，截自今（2024）年5月底，勞退新制自願提繳人數為112萬6,087人，占整體提繳人數14.87％，改寫歷年新高，反之仍有超過85％上班族沒有自提。

根據「勞工退休金條例」規定，雇主應按月提繳退休金，不得低於勞工每月工資6％；勞工自身也可在每月工資6％範圍內自願提繳退休金，提繳金額免繳當年度個人綜合所得稅。

至於為何超過85％勞工沒有參與自提呢？「低薪」恐是元兇之一；據壽險公司調查，其中有30％民眾認為，勞退基金10年平均收益率約是3％，收益率不彰，多數勞工索性不自提，另20％的人不知道勞退可以自提，甚至有人認為，低薪又過勞，「生食都無夠，哪有通曝乾」。（本文未完，全文見此）

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