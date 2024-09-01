后里森林公園占地15公頃大。（李京昇攝）

台中市政府推動「后里森林園區BOT案」，欲將公園委外經營50年，但3次招標乏人問津，地方盼整體活化運用，帶動地方經濟發展。市府建設局1日表示，BOT案目前暫緩，目前將先斥資3700萬元，將在后里區森林公園打造「后森搖籃特色遊戲場」，將在公園內設置35座吊床遊戲場、雙層溜滑梯等設施，預計今年底完工。

后里森林公園前身為軍事基地，占地約15公頃，在2018年世界花博期間，設有層層堆疊出的機械式、堪稱地表最大花朵「聆聽花開的聲音」，並有木頭、稻草建置而成的「四口之家」，花博結束後，市府將公園打造成自然主題公園，地方則期盼活化運用公園。

市議員邱愛珊說，后里公園花博期間也是熱門景點之1，花博後也是地方居民運動休憩好去處，而公園腹地廣闊，她希望市府能參照新加坡海濱花園，將后里森林公園整體開發，收取一些費用讓民眾入園參觀，藉此增加市庫，也提升公園的功能性。

市府建設局指出，市府今年2月推動「后里森林園區BOT案」，欲將公園委外經營50年，其中2公頃可興建零售、旅館、餐飲等16項目附屬事業開發，盼藉此結合商業模式帶動地方發展，但招標3次都未有廠商投標，目前先行暫緩，將重新評估規畫後，再對外招標。

另外，為活化后里森林公園的景點，目前「四口之家」已經委外文創業者進駐經營，「聆聽花開的聲音」則先以裝置藝術型態展示，也造結合公園在地環境，斥資3700萬元，在公園內規畫猴森堡壘、后森之丘、森林挑戰等三大木屋主題遊戲場，同時結合35座吊床特色遊具，打造全國最多擺盪懸吊特色公園，並命名為「搖籃遊戲場」，預計今年底前完工。