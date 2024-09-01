圖輯》京華城弊案！檢調聲押柯文哲 晚間8時開羈押庭 17:212024/09/01 中時新聞網 李啟箖 、 劉詠韻 、 丁世傑 、中時、 賴佩璇 、 姚志平 、 趙雙傑 、 杜宜諳 、 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢廉偵辦京華城案，民眾黨主席、前台北市長柯文哲（中）8月31日遭北檢以涉犯收賄、圖利等罪嫌，聲請羈押禁見。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署8月30日兵分7路搜索並約談柯文哲等人，昨8月31日檢方依涉貪汙罪嫌將柯文哲聲押，由於8月31日晚間不開羈押庭，預計今(1)日晚間8時開羈押庭，柯文哲與台北市前副市長彭振聲已於北院審室內睡1晚；這起事件引起社會大眾關注，不少挺柯民眾也於北檢外聲援柯文哲高喊「釋放主席」。 ★未經判決確定，應推定為無罪。 8月30日上午7時許，檢廉人員進入位於台北市金山南路二段住處搜索。（姚志平攝） 8月30日上午民眾黨主席柯文哲住家以及辦公室遭到檢廉人員搜索，在進行大約4.5個小時的搜索後，被帶往廉政署進行進一步偵訊。（趙雙傑攝） 8月30日接近中午，柯文哲與檢調人員步出大樓，並發表簡短聲明。（姚志平攝） 8月30日晚間，檢廉以證人身份約談柯文哲太太陳佩琪（前中），隨後移往北檢複訊。（趙雙傑攝） 8月30日晚間7時40分許，柯文哲妻陳佩琪被約談結束，被移送北檢複訊。（賴佩璇攝） 8月30日晚間，檢廉以證人身份約談前台北市副市長彭振聲的謝姓妻子（前中），隨後移往北檢複訊。（趙雙傑攝） 8月30日晚間9時56分許，柯文哲太太陳佩琪（前中）北檢複訊後獲請回。（趙雙傑攝） 8月30日晚間，柯文哲太太陳佩琪（前中）北檢複訊後獲請回，民眾黨立委黃珊珊親自開車來接人。（趙雙傑攝） 8月30日晚間10時50分許，台北市前副市長彭振聲移送台北地檢署複訊。（杜宜諳攝） 8月30日晚間10時50分許，台北市前副市長彭振聲謝姓妻子移送台北地檢署複訊。（杜宜諳攝） 8月31日凌晨0時40分許，民眾黨主席、前台北市長柯文哲從廉政署後，移送北檢複訊。（趙雙傑攝） 8月31日上午，陸續有挺柯文哲民眾前往檢署舉牌抗議。（劉詠韻攝） 8月31日上午，警方在地檢署外架設的防護圍欄，以防民眾湧入地檢署滋事。（劉詠韻攝） 8月31日上午，台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽也現身靜坐。（劉詠韻攝） 8月31日晚間，為防止局勢升級，北市警局局長李西河親自到場指揮，出動100名警力確保機關安全。（警方提供／簡銘柱翻攝） 8月31日晚間，傳出有一名支持柯文哲民眾，疑因高溫與情緒激動，突然身體不適當場昏倒。（翻攝直播畫面） 9月1日上午10時5分，台北市中正一警分局分局長張嘉煌第一次舉牌警告。（李文正攝） 9月1日中午12時39分許，彭振聲身體不適，北院派員戒護就醫檢查。（李文正攝） 9月1日下午1時許，一名支持柯文哲民眾因身體不適昏倒，經救護車送醫，警消表示生命徵象穩定。（李文正翻攝） 9月1日下午2時40分許，挺柯民眾於北檢外聲援民眾黨主席柯文哲，並設置免費補給站。（丁世傑攝） 9月1日下午2時40分許，挺柯民眾於北檢外聲援民眾黨主席柯文哲，並設置免費補給站。（丁世傑攝） 9月1日下午2時40分許，挺柯民眾於北檢外聲援民眾黨主席柯文哲，並設置免費補給站。（丁世傑攝） 9月1日下午2時40分許，挺柯民眾於北檢外聲援民眾黨主席柯文哲，並設置免費補給站。（丁世傑攝） 9月1日下午4時12分許，彭振聲連兩夜聲押累癱狂嘔，送醫3.5小時後返北院等羈押庭。（李啟箖翻攝） 彭振聲返北院等羈押庭 連兩夜聲押累癱狂嘔「送醫3.5小時」 民眾黨批洩柯文哲700萬金流給媒體 是在帶風向！北檢回應了 追柯文哲4300萬買商辦金流 檢廉約談北市前兵役局長查證 #柯文哲 #羈押庭 #民眾黨主席 #京華城弊案 #聲押 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 京華城弊案靈魂人物！都委會執秘邵琇珮「列共犯」 檢廉將約談 13:402024/09/02 社會 京華城案晚間8點開羈押庭 排序出爐！法官先問柯文哲 18:372024/09/01 社會 他們早預告柯不會被押！北檢這動作、王世堅1句話曝玄機 22:212024/09/02 政治 柯文哲無保請回後2大挑戰！律師支持檢廉抗告：司法雙標 09:482024/09/02 社會 柯文哲羈押庭偵訊3小時結束 裁定待彭振聲夜訊後一併公布 23:142024/09/01 社會 彭振聲返北院等羈押庭 連兩夜聲押累癱狂嘔「送醫3.5小時」 16:402024/09/01 社會 影》直擊！小草激動振奮歡呼 迎接柯文哲「無保請回」 07:432024/09/02 政治 柯文哲聲押禁見 民眾黨號召小草9／1一早10點包圍北檢！ 23:022024/08/31 政治 柯P無保請回 醫師心疼不忍了！喊話他下一步「搭救彭振聲」 14:222024/09/02 社會 柯文哲羈押庭進行中！ 有3種「可能結局」關鍵時間點曝 21:202024/09/01 社會 京華城案柯文哲遭聲押禁見 律師吐4字預言 21:042024/08/31 政治 柯文哲若被羈押 民眾黨怎麼辦？江和樹爆內幕 23:312024/09/01 政治 郭彥甫突曬「柯文哲大笑」畫作：祝好運！發聲原因曝光 20:472024/08/31 娛樂 憑什麼押柯文哲？館長：請檢察官把所有證據拿給大家看 21:492024/08/31 政治 南部小草連夜北上「救駕」 蔡宛秦：中央黨部步調慌亂 14:272024/09/01 政治 柯文哲遭聲押禁見！ 北市百名警力維安 局長李西河親自坐鎮 23:332024/08/31 社會 柯捲京華城案無保請回 媒體人列「兩個不相信」預言結果 13:082024/09/02 政治 陳佩琪百萬金流傳為母親「手尾錢」 陳智菡幫澄清：媽仍健在是爸遺產 11:522024/09/01 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。