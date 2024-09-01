民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署8月30日兵分7路搜索並約談柯文哲等人，昨8月31日檢方依涉貪汙罪嫌將柯文哲聲押，由於8月31日晚間不開羈押庭，預計今(1)日晚間8時開羈押庭，柯文哲與台北市前副市長彭振聲已於北院審室內睡1晚；這起事件引起社會大眾關注，不少挺柯民眾也於北檢外聲援柯文哲高喊「釋放主席」。

★未經判決確定，應推定為無罪。

8月30日上午7時許，檢廉人員進入位於台北市金山南路二段住處搜索。（姚志平攝）

8月30日上午民眾黨主席柯文哲住家以及辦公室遭到檢廉人員搜索，在進行大約4.5個小時的搜索後，被帶往廉政署進行進一步偵訊。（趙雙傑攝）

8月30日接近中午，柯文哲與檢調人員步出大樓，並發表簡短聲明。（姚志平攝）

8月30日晚間，檢廉以證人身份約談柯文哲太太陳佩琪（前中），隨後移往北檢複訊。（趙雙傑攝）

8月30日晚間7時40分許，柯文哲妻陳佩琪被約談結束，被移送北檢複訊。（賴佩璇攝）

8月30日晚間，檢廉以證人身份約談前台北市副市長彭振聲的謝姓妻子（前中），隨後移往北檢複訊。（趙雙傑攝）

8月30日晚間9時56分許，柯文哲太太陳佩琪（前中）北檢複訊後獲請回。（趙雙傑攝）

8月30日晚間，柯文哲太太陳佩琪（前中）北檢複訊後獲請回，民眾黨立委黃珊珊親自開車來接人。（趙雙傑攝）

8月30日晚間10時50分許，台北市前副市長彭振聲移送台北地檢署複訊。（杜宜諳攝）

8月30日晚間10時50分許，台北市前副市長彭振聲謝姓妻子移送台北地檢署複訊。（杜宜諳攝）

8月31日凌晨0時40分許，民眾黨主席、前台北市長柯文哲從廉政署後，移送北檢複訊。（趙雙傑攝）

8月31日上午，陸續有挺柯文哲民眾前往檢署舉牌抗議。（劉詠韻攝）

8月31日上午，警方在地檢署外架設的防護圍欄，以防民眾湧入地檢署滋事。（劉詠韻攝）

8月31日上午，台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽也現身靜坐。（劉詠韻攝）

8月31日晚間，為防止局勢升級，北市警局局長李西河親自到場指揮，出動100名警力確保機關安全。（警方提供／簡銘柱翻攝）

8月31日晚間，傳出有一名支持柯文哲民眾，疑因高溫與情緒激動，突然身體不適當場昏倒。（翻攝直播畫面）

9月1日上午10時5分，台北市中正一警分局分局長張嘉煌第一次舉牌警告。（李文正攝）

9月1日中午12時39分許，彭振聲身體不適，北院派員戒護就醫檢查。（李文正攝）

9月1日下午1時許，一名支持柯文哲民眾因身體不適昏倒，經救護車送醫，警消表示生命徵象穩定。（李文正翻攝）

9月1日下午2時40分許，挺柯民眾於北檢外聲援民眾黨主席柯文哲，並設置免費補給站。（丁世傑攝）

9月1日下午2時40分許，挺柯民眾於北檢外聲援民眾黨主席柯文哲，並設置免費補給站。（丁世傑攝）

9月1日下午2時40分許，挺柯民眾於北檢外聲援民眾黨主席柯文哲，並設置免費補給站。（丁世傑攝）

9月1日下午2時40分許，挺柯民眾於北檢外聲援民眾黨主席柯文哲，並設置免費補給站。（丁世傑攝）