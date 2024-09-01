內政部次長馬士元1日出席中央警察大學「88周年校慶暨開學典禮」，同時頒獎表揚8位傑出校友。(蔡依珍攝)

內政部次長馬士元1日出席中央警察大學「88周年校慶暨開學典禮」，同時頒獎表揚8位傑出校友。(蔡依珍攝)

內政部次長馬士元1日出席中央警察大學「88周年校慶暨開學典禮」，同時頒獎表揚8位傑出校友。(蔡依珍攝)

內政部次長馬士元1日出席中央警察大學「88周年校慶暨開學典禮」，同時頒獎表揚8位傑出校友。(蔡依珍攝)

內政部次長馬士元1日出席中央警察大學「88周年校慶暨開學典禮」，同時頒獎表揚8位傑出校友。(蔡依珍攝)

內政部次長馬士元1日出席中央警察大學「88周年校慶暨開學典禮」，同時頒獎表揚8位傑出校友。(蔡依珍攝)

內政部次長馬士元1日出席中央警察大學「88周年校慶暨開學典禮」，同時頒獎表揚8位傑出校友。(蔡依珍攝)

內政部次長馬士元1日出席中央警察大學「88周年校慶暨開學典禮」，同時頒獎表揚8位傑出校友，他提到國際情勢和社會變遷快速，勉勵所有同學要與時俱進，運用人工智慧提升知能訓練，同時強化防衛韌性，全力守護社會治安，做人民的靠山，「不能等4年畢業後跟社會脫節！」

馬士元說，慶祝警大建校88周年，88是非常吉祥數字，代表這一年很多工作可以比過去突飛猛進，期許在88這樣數字的召喚下，一定會有非常幸運且幸福的一年。

馬士元說，隨著科技發展與國際變局，警方在維護社會治安與國家安全的工作上面臨全新挑戰，勉勵所有同學除了專注本職專業的學習，還要關注社會發展，他直言，警察工作因應現代化、多元化和高科技化，面臨各階段不同犯罪型態挑戰如網路、新型毒品等，大學4年畢業後又會有所不同，向警大生喊話，要跟進媒體和文獻關注社會變遷，不能等4年後畢業跟社會脫節。

馬士元特別提到，尤其國際地緣政治跟過去很大不同，像是國際分工體系上，美國往國內傾斜、對岸大規模開發科技戰爭等，而警察工作的毒品、槍械、AI詐騙等，都與國際局勢息息相關，呼籲警大生在警職工作之外要多關切國際局勢與大環境的變化，並保持開放的心態、結合民間的力量，包含企業、宗教及民間志願服務團體，共同維護國家的治安。

馬士元感謝中央警察大學為提升警察幹部教育所做的努力，也期勉警大全體師生皆能秉持母校教育精神，承襲歷屆校友奠定的光榮傳統，繼往開來、再創新猷。另也特別感謝刑事鑑識專家李昌鈺無償捐贈中央警察大學收藏多年珍貴刑案資料、現場原始照片等重要文獻，以及大量專業書籍、雜誌、研究報告檔案，讓警大保有世界獨一無二的文獻檔案，更有底氣理解過去，洞察現在和預測未來。

馬士元也表揚8位傑出校友，包括警政署長張榮興、台北市政府警察局長李西河、新北市政府參事李清安、矯正署台中監獄典獄長林志雄、海巡署艦隊分署長廖德成、移民署主任秘書謝文忠、司法院刑事廳長李釱任及銘傳大學犯罪防治學系主任章光明，期勉在校同學要以傑出校友的成就為榜樣，未來在社會各界發光發熱、弘揚校譽。