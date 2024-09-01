女星米可白（趙亦瑄）從兒童台轉往戲劇圈，2023年獲得金鐘獎「戲劇節目女配角」，演技受到肯定。她時常在社群上分享美照，更少不了性感泳裝照，但米可白坦言自己恐水，泳裝都只是拿來拍照用。近來她為了克服恐懼，開始學游泳，但今（1）日卻透露自己出現不適、全身發燙，有一種頭重腳輕的感覺。

米可白嚴重恐水，甚至連穿著救生衣沒踩到地都會驚聲尖叫，所以家中的泳衣都是作為拍照用途。就連之前拍落水戲，只是在海水裡泡30分鐘，她就太過驚恐而失溫。不過，她近期為了克服38年來的恐懼，開始去上了游池課，她也對自己喊話：「我可以，我一定做的到！」

米可白經常在社群曬出美照。（圖／IG@mimi00419）

然而，她日前在工作結束後，一如往常地到泳池練習2小時，卻在回家後出現全身發燙、燒到37.6度的情形，甚至出現頭重腳輕的感覺。米可白提到是鼻竇炎發作，內心十分掙扎，還在猶豫今天是否要繼續練習游泳，但她坦言目前蛙式都還沒練好，「現在的我，沒理由生病…」

米可白鼻竇炎發作。（圖／IG@mimi00419）

米可白對學習游泳相當認真，基本上只要趁工作空檔就會到泳池熟悉動作，甚至練到全到痠痛，連作夢都會夢到在游泳，她也誓言一定要學會，更笑說：「有沒有一種藥水～我喝了就能一口氣游500公尺…蛙式的腳跟換氣真的不容易。」而她也感謝願意陪她練習的教練，還有此次能讓她克服恐懼的機會。