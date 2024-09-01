台師大推出創新的全英語授課（EMI）教學支持系統，不僅提升校內的教學水準，更將資源輸出至其他雙語夥伴學校，甚至建立了一套綜合性的學生學習資源庫，涵蓋學術寫作專書、專業簡報教學影片及提升聽力與學術素養的Podcast等資源，共同推動全國雙語教育的進步。

隨著我國積極推動高等教育雙語化，全英語授課課程的品質，成為教育界焦點。在此趨勢下，台師大透過英語學術素養中心（CAL）和EMI教學資源中心(RCEMI)的密切合作，推出了一系列專注於學生學習與教師專業成長的創新措施，全面提升EMI課程品質，不僅自我強化，也將資源共享，進而創造「共好」。

針對學生在EMI課程中面臨的挑戰，台師大開發一套綜合性的學生學習資源庫。英語學術素養中心主任劉宇挺介紹：「我們的資源庫包括教導學生如何撰寫學術寫作的英文專書，手把手教導學生有效做專業英文簡報的一系列短影片，以及學生課後聆聽提升學術素養與聽力的podcast等。」

這些資源的設計充分考慮了，大部分母語不是英文的大學生需求和理解能力。例如，學術寫作專書使用多數大學生都能消化的高中程度(CEFR B1-B2級)英文用字，由熟悉這個程度族群且來自不同領域的專業輔導師資撰寫。

除了專書，CAL也準備了程度由淺到深、相當具有系統性的短片，以「大家說英語」雜誌裡可能會出現的簡單用字，帶出如何做學術簡報的『大道理』，還有寫學術論文各章節時的短影片。最後，為了滿足學生在課外時間的學習需求，CAL製作了學生通勤時可以聆聽的podcast。未來，這些學生的課外EMI自學資源還會繼續擴充，充滿無限可能。

台師大教務長劉美慧強調：「透過CAL和RCEMI的策略性合作，我們不僅改善了校內的教學實踐、提升了EMI教學質量，更為其他推行雙語計劃的校院，提供『可轉移』的支持系統，實現全國高等教育機構的『共好』，加值放大全國推行EMI教學影響與能量。」