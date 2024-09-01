趙小僑與老公劉亮佐1日帶著2歲女兒典典寶寶，出席正在桃園市立圖書館1樓展出的《Forward - 1000針的勇氣》裝置藝術展。2歲典典寶寶已在上幼幼班，有些網友認為太早了，趙小僑與劉亮佐解釋其實都有經過觀察。趙小僑說，之前送小孩去上親子共學的早教課程，發現典典寶寶很喜歡交朋友，跟爸媽在家只能大眼瞪小眼，認為女兒非常適合去幼兒園學習。

劉亮佐也說，很早就決定要讓典典寶寶滿2歲就去上幼幼班，「都是基於愛小孩的心態，幫她做選擇。」且典典寶寶上學後變得獨立、規律作息，對健康也沒有不好，他考慮在典典寶寶讀幼稚園小班之後，慢慢減少女兒露臉的機會，「比較怕對她有影響。」

趙小僑先前在社群網站曬出典典寶寶上學哭著喊媽媽的影片，夫妻倆透露女兒目前上學兩星期，已經停止哭泣了，劉亮佐還笑著回憶當年兒子劉子銓上課情況，「哥哥哭了兩個禮拜，典典哭了快兩個禮拜，算有點進步」，讓眾人噴笑。

愛上藝廊執行長Grace（左起）、送子鳥生殖中心院長賴興華、趙小僑、典典寶寶、眼球先生、劉亮佐出席《Forward - 1000針的勇氣》裝置藝術展。（送子鳥生殖中心提供）。

夫妻倆也發現典典寶寶上學後的驚人變化，劉亮佐說，女兒到學校後跟著唱跳，會講一些英文，也學很多生活紀律，回家後會自己把餐袋從書包中拿出來，會自己脫鞋子、把鞋放好，「她人生第一次離開爸媽，要自立自強，很多事情要自己判斷，這是很好的事情」。劉亮佐也坦言，父母幫孩子做的很多決定，在未來是好是壞都是未知數，但一定要相信都是基於「愛小孩」的出發點。

趙小僑笑說典典寶寶開學之後自主意識比較強，迎來人生叛逆期，變得喜歡用英文說「NONO」，並透露她跟男生搶玩具沒有在讓，「就站在那邊，不會退！」

被問到「是否想生第二胎」，趙小僑說，自己取96顆卵，從來沒擔心胚胎不足的問題，她的問題是身體免疫系統異常，沒把握再一次懷孕10個月的話，身體是否拚得過。加上現在都把精力花在照顧典典寶寶身上，還有新家要裝潢、忙碌，可能等到女兒3至5歲後再好好考慮第二胎的問題，「我們都想陪孩子長大，可是真的沒有體力帶，什麼事都做不了。」

趙小僑與愛上藝廊共同策劃裝置藝術展，結合藝術家眼球先生與送子鳥生殖中心創作藝術作品《Forward - 1000針的勇氣》，9月1日於桃園市立圖書館1樓隆重開展，展覽將持續至10月31日。趙小僑特別帶著2歲的典典寶寶出席，為展覽揭開序幕。她說，在求子、追求夢想的路上有很多辛苦與挫折，希望透過她和女兒帶給大家很多陪伴，在受挫時覺得「在世界某個角落還有人懂我」，更有勇氣可以繼續往前走。