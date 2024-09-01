針對民眾黨主席柯文哲遭檢調搜索約談，妻子陳佩琪也被揭露曾多次將大筆現金分批存入ATM，金額超過百萬元，引發不少民眾好奇，ATM存款是否有限額規定。

其實根據各家銀行ATM存款使用規範，跨行存款都設有3萬元的單日上限，目的是強化洗錢防制，避免不肖人士利用ATM洗錢，而且跨行存款另須支付15元手續費。

但是部分銀行針對本行帳戶的ATM自行存款則未設限額。目前上海銀行、台新銀行、土地銀行、星展銀行、三信商銀、永豐銀行、玉山銀行，以及陽信銀行，這8家銀行都沒有設定單日存款金額上限。

至於針對ATM自行存款設定單日金額上限的銀行，有台企銀的單日5萬元，遠東商銀、國泰世華銀行則是單日不得超過20萬元。

值得注意的是，部分銀行是採用「張數」限制。中國信託單筆限150張，而北富銀、元大銀行、兆豐銀行、京城銀行、渣打銀行都是單筆鈔券上限為200張。另外，華南銀行、彰銀、安泰銀、凱基銀、新光銀，其ATM自行存款單筆上限皆為100張。

★未經判決確定，應推定為無罪。