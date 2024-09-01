韓國戀愛實境節目《單身即地獄3》的正妹尹廈情，昨（31日）受邀來台擔任中華職棒樂天桃猿開球嘉賓，引發眾多粉絲朝聖。怎料，有網友拍下尹廈情入境桃園機場時的亂象，她竟遭到眾多陌生男子強拉硬拍，恐怖又噁心的畫面，立刻點燃眾人怒火。

有網友在threads上發布一則影片，痛批「每次追星的時候都有這群拍拍大隊，但這麼可以噁心，最後還一臉得意，我要吐了。」可以看見畫面中的人正是尹廈情，但她的身邊卻多出許多高大壯碩的男子圍繞四周，每個人都在硬擠強拉拍照，臉上還露出得意的笑容。

反觀尹廈情似乎完全嚇到了，只能勉強擠出笑容，配合拍照，即便身旁工作人員、保安不斷阻止，仍然抵擋不住這些男子，所有人通通擠成一團。被折騰了好一陣子，尹廈情才能安全走出大門離開。

畫面曝光後，立刻點燃所有網友怒火，紛紛轉發影片痛斥行徑。更有不少球迷、粉絲指控，這些人就是惡名昭彰的「拍拍團」，只要有韓國女星或有名的啦啦隊，他們就會集體衝上前強制拍照，甚至會跟到廁所去，觸碰身體、拉手等噁心動作，已經不是第一次，經常在西門、東區等各大熱區蹲點，連素人正妹都不放過。

底下也有不少人貼出相關資訊，呼籲大家一定要注意，「自拍幫的很有名，各大展場都有」、「沒水準到極致、噁爛」、「那個沾沾自喜的笑容，真的很令人反感」、「又是那個男的，而且工作人員都擋要拒絕了還硬過去拍，他們到底知不知道什麼叫尊重！」、「去年還把企鵝妹弄哭上新聞呢...」、「追著女人到廁所是挺厲害的」、「還故意用手碰那女生，可以告了吧？」

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