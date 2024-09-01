加拿大統計局數據顯示，加拿大第二季國內生產毛額（GDP）季增年率達2.1％，高於市場預期的1.6％，原因是政府支出與商業投資增加。但6月成長持平，7月料將不會出現增長，顯示第三季經濟可能轉疲，促使分析師預估該國央行9月4日例會將連續第三次降息。