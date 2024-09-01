「AcQUA源少年」由黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家和須弘道組成，今（1日）舉辦見面會，與300名粉絲一同歡慶出道2週年，隊長黃莑茗正在當兵無法到場，仍錄製影片分享心情。其他4位成員則將〈e步e步〉改編為自彈自唱版本，受訪時須弘道透露之前不慎滑倒骨折，今才剛拆石膏，而李秉諭則因腸胃炎掛急診，打完點滴才趕至活動現場。

須弘道日前因滑倒意外導致腳拇指骨折，石膏打了2、3週，今天才拆掉，而李秉諭則是活動開始前幾個小時去醫院掛急診，因患病毒性腸胃炎，前一晚就反覆腹痛，為避免影響見面會，他先趕去醫院吊點滴，情況才逐漸穩定。

須弘道下週將啟程前往UCLA就讀娛樂產業管理相關課程，預計3個月後返台與團員們準備跨年演出，他表示：「雖然近期無法經常與團員、粉絲見面，但可以透過社交平台和通訊軟體更新動態並保持聯繫，期待下次與大家相見時能帶來新的火花，希望能有機會在洛杉磯參與一些音樂、電影等娛樂相關項目精進自己的能力。」接下來，另外3位成員將以小分隊的形式出席活動並推出新歌，讓粉絲們相當期待。