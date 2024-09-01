館長陳之漢。（取自中天直播）

【中天直播LIVE】柯文哲羈押庭20:00 歷史性裁定最新現場 不斷更新 20240901

民眾黨主席柯文哲被檢方指控涉嫌圖利京華城，向法院聲請羈押，預計今（1）日晚間召開羈押庭審理。支持柯文哲的民眾「小草」這兩天聚集在台北地檢署正門外抗議程序不公正，「館長」陳之漢下午3時30分許也抵達北檢門口發表演講。館長質疑，台灣已經步入可怕的境地，要定人犯罪，人先抓回來，再來拼圖，3天還沒審出來。他也直言，「我到現在還是沒看到證據」，一下子700萬，一下170萬。館長笑稱，議員拿了4500萬，柯文哲只拿700萬、170萬？

「館長」陳之漢質疑，民進黨當年自稱是民主價值，現在說民眾黨是聚眾鬧事，違反集遊法。台灣已經步入可怕的境地。要定人犯罪，人先抓回來，再來拼圖，3天還沒審出來。3天了，如果有什麼證據就一刀斃命。

館長舉例，當年他的槍擊案也是，一下說簽結，罵了之後說繼續辦，政府就是看人說人話、看鬼說鬼話。為何要控制媒體？要抓人時，先用媒體罵2個禮拜，全台灣超過一半人認為柯文哲有罪，然後就可以放手去辦！以後乾脆用名嘴當司法機關。

「我到現在還是沒看到證據」，館長陳之漢直言，現在看到的證據就是，一下子700萬，一下170萬。館長笑稱，柯文哲真的是沒趴數，議員什麼趴數？議員拿了4500萬，柯文哲只拿700萬？

館長陳之漢批，昨晚被發現在杜撰新聞，NCC有沒有說句話來聽聽？有動作嗎？反正現在就是亂寫，看你要怎樣？民進黨就是裁判他們的、球員他們的、比賽也他們辦的、媒體也他們的，看你要怎麼樣！結果幾百萬講錯，是170萬，更好笑！議員拿了4500萬，柯文哲只拿170萬？還分2年？

館長強調，為何今天會聚集在這裡？因為大家覺得這件事情不公義，人越來愈多，代表人民認為政府做錯了，才會陸續聚集，「患難見真情、日久見人心！」

★未經判決確定，應推定為無罪。