時序進入9月，大陸「造車新勢力」各家車商分別公布8月交車數量，其中小米旗下小米汽車在社交平台發文稱，8月小米SU7交付量超過1萬輛，目前已連續三個月達成破萬交付目標。小米汽車預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。

另據鴻蒙智行公告，從2024年8月31日起，問界新M7 Pro開啟全國規模交付，目前車輛已經大規模運送到門市。問界新M7 Pro於8月26日正式上市，售價人民幣（下同）24.98萬元起。智能汽車解決方案BU董事長、智能終端與智能汽車部件IRB主任余承東表示，問界新M7 Pro成本很高，目前賣1輛車會虧近3萬元。

零跑汽車公布，8月汽車交付量突破3萬輛，達30,305輛，成為第三家每月銷量突破3萬的造車新勢力，按年增長超過113.5％，按月亦升超過37.1％。其中零跑C16上市熱賣，8月交付超8,000輛。

智己汽車公告稱，8月交付6,117台，年增239％，連續三個月突破6,000輛。

另一方面，賽力斯發布2024年8月產銷快報，新能源汽車銷量36,181輛，年增479.55％，其中賽力斯汽車銷量34,242輛，年增949.40％。本年累計銷量279,306輛，年增381.75％。