後天是九三軍人節，賴清德總統明天將與國防部長顧立雄，在總統府親自出席「匠人魂-水下銲匠」發布記者會，見證上士黃建智等國軍英雄，分享「水下作業大隊」如何潛行在極端的海洋環境下，從事困難的水下銲接工作，默默守護台灣水域的和平，也向堅守崗位的國軍官兵致敬。

由文化總會與軍事新聞通訊社攜手推出《匠人魂》第51集「水下銲匠」發布記者會，預計明天上午9點30分在總統府敞廳舉行，賴清德將親自頒發匠人專屬紀念「匠人曆」給黃建智，並致贈九三軍人節紀念棒球，現場也將展示水下作業大隊裝備及器材。

水下作業大隊隸屬海軍一九二艦隊，隊徽為雙龍護持潛水頭盔，專事艦艇水下各部位檢查、難船搜救打撈、水中礙航物排除及水中未爆彈處理。

服務於第一作業隊的黃建智上士直言，人員落水，豪雨成災，乃至空難墜入河海，任何水面以下的相關工作，水下作業大隊都責無貸。

除了背負氣瓶的水肺潛水，水下作業大隊潛將也必須穿戴連結供氣、通話、攝影及燈光系統，總重達30至40公斤的裝備，進行工程潛水。

訓練班隊包含水械專長班、水面供氣潛水班、氦氣混合氧潛水班，以及從事未爆彈處理的水中械彈處理專精班，大隊目前唯一擁有國際銲工潛水員認證的黃建智上士，近年更積極推動將水下電銲技能納入海軍技術學校訓練隊。

水中電銲與陸上電銲最大的差異在於環境，需要高度的體力、技術，以及堅持下去的意志力。黃建智坦言，潛水員不僅要適應水溫和多變的海象，能見度也隨著下潛深度降低，有時連臂距之外都看不到，必須將臉貼近工作物件，才得以看清。

大眾普遍認知水容易導致觸電，文化總會表示，水中銲接為了確保安全性，必須依照標準作業程序施作，並使用具防潮或絕緣功能的銲接與防護設備。極端的環境條件，衍生出重重關卡及操作細節，顯示水中電銲成為

一門專業之必要。

從陸上到水下逐步認識機具設備，建立電銲相關學識與技能，即使個人能力不一定可以達到同等標準，但做為團隊成員，每個人都必要了解水中電銲的每個步驟。

黃建智以撰寫「水中電銲切割技術手冊」為目標，致力於將作業程序圖像化及數據化，為後繼者建立按圖索驥的教學資源，讓水中電銲技術得以有效傳承。

文總指出，《匠人魂》自 2017 年開拍至今，共推出7支以國軍為主角的影片，涵蓋降落傘製造、軍艦修復、戰鬥機檢修、戰車修護、直升機光電系統保修與國造兵器，希望透過軍事領域職人的身影，讓大眾看見他們捍衛台灣的決心。