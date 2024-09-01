台北市議員應曉薇近日捲入京華城容積率弊案，檢調查出她疑似收受威京集團主席沈慶京超過4500萬元賄款。而過去應曉薇上《康熙來了》節目片段也被翻出，當時小S狂問應曉薇：「你怎麼有錢？」，應曉薇則回：「錢就會天上掉下來一樣。」對照現在爭議，不少人再度驚嘆小S是仙姑。

YouTube頻道「我愛貓大」經常緊跟時事，剪輯經典綜藝《康熙來了》節目片段。近日該頻道上傳一段應曉薇曾在節目上分享自己當監獄教誨師片段。應曉薇透露會接觸到這個工作是因為，關懷了幾個比較無助的小孩，意外得知這些小朋友的父母都在監獄服刑，因此開啟了教誨師之路，一當就當了10年之久。

被問錢哪來，應曉薇曾在節目上說：錢會從天上掉下來一樣。（圖／翻攝自《康熙來了》）

主持人小S一聽完，立即詢問：「所以這個工作是拿薪水的嗎？」應曉薇表示：「沒有薪水」。小S好奇地又問：「蛤，那妳這樣，妳怎麼有錢？」，應曉薇則老神在在表示：「就是錢會天上掉下來一樣」，接著她又一臉自信補充表示：「我告訴你們，願有多大，力就有多大，你不用去擔心，你做什麼事可能會沒有錢什麼，不可能的，真的不可能的」。

應曉薇對於錢哪來，回答的很模糊、玄學，但小S還是緊咬不放又問：「那妳說妳的錢到底從哪裡掉下來？」最後現場大笑一片，主持人蔡康永則笑說：「妳要去那個地方等是不是 ?」小S則開玩笑說，我覺得很多卡奴可能會去那一帶，走一走吧。

節目片段曝光後，網友紛紛留言笑稱：「小S真的太神了，神預言」、「應曉薇整集就想來宣揚自己多善良，小S一語道破錢從哪來」、「現代煉金術士，真的好強」、「康熙真的很恐怖...尤其是小S根本神算仙姑」、「仙姑...人間清醒丫」、「小S一問，她就慌了」。

★未經判決確定，應推定為無罪。