美國空軍剛剛授予著名國防科技巨頭雷神公司(Raytheon)一份10億美元的合約，負責升級F-22猛禽戰鬥機(Raptor)的感測設備，包括加裝光電感測器(IRST)，以及先進頭盔，將可使F-22的航空電子能力追近F-35的水準。

航空學家(The Aviationist)報導，多年以來，美國戰略評估認為，潛在對手的先進戰機增加的很快，尤其是五代戰機的部分。為了對抗同等級對手，美國必須確保現有五代戰機的優勢，而F-22的升級工作就顯得相當重要。國防部的合約聲明稱：「升級工作將在德州麥金尼(McKinney)進行，預計將於 2029 年 5 月 8 日完成。」

早先的一項報導提到，美國空軍先進戰機升級專案執行長沃海斯 (Jason D. Voorheis) 將軍表示：「F-22在機動性能上仍然是無與倫比的，現在需要在內部設計進行持續現代化，以部署先進的感測器、連接、武器和其他功能。我們正在執行這項任務，並在不久的將來快速部署。」

合約中最重要的是屬於F-22的IRST感測器，這是F-22最欠缺的部分，它必然會以最不破壞F-22外型的方式進行，它可能是外觀平滑的隱形吊艙，或者是修改機身空間，如同F-35下頜的EOTS系統。

這項升級代表了美國空軍對F-22的前途出現轉變。早先曾有F-22提前退役的計畫，因為猛禽戰機數量過少(僅186架)，導致操作成本過高；同時F-22欠缺多功能性也是個問題，因此一項計畫是退役32架較早期的F-22，留下預算去升級剩餘的154 架

然而，沃海斯的報告顯示，美國空軍現在似乎正在重新規劃F-22的未來。沃海斯報告說：「 我不確定F-22的退役日期。」他補充說：「我們高度關注現代，以便在競爭激烈的環境中，維持空中優勢作戰能力，這非常有必要。」

F-22 最初，僅作為空中優勢戰機，單純空中作戰，後來開始在實驗中，執行空對空和空對地任務。但是要做好對地任務，光電感測器是不可缺少的。

此外，保留 F-22，也與早先「六代戰機計畫」NGAD被擱置有關。由於NGAD地位與前途不明，那麼以NGAD取代F-22也就是鏡花水月，倒不如升級F-22，維持它的作戰優勢與先進性。

另外，F-22的飛行員也將迎來下一代飛行頭盔，以取代目前已有 40 年歷史的 HGU-55P 頭盔。新頭盔將加入頭盔顯示/瞄準設備，提供必要的飛行和武器瞄準功能，從而減輕飛行員的工作。

除此之外，F-22的升級還包括模式5敵我識別 (IFF)系統、Link 16資料鏈、多功能資訊與聯合戰術無線電系統 (MIDS JTRS)、先進雷達電子保護裝備、嵌入式 GPS /慣性導航系統(INS)，先進導航設(EGI-M)備等等。