民眾黨主席、前台北市長柯文哲陷京華城弊案遭檢方聲押禁見，今晚間8時將開羈押庭，對此，律師林智群透露，其實柯文哲自8月30日星期五開始，有好幾個選擇，但似乎是選擇了「最不好的」選項，而這個選項「好處沒有，但壞處卻很多」，他也透過臉書發文，列出A、B、C、D四個策略。

林智群從「A策略」說起，他提到，「(檢廉)搜索完，檢察官看起來是沒開拘票，請阿北配合到廉政署、地檢署做筆錄。阿北可以故意不配合，逼檢察官直接拘提，直接拘提的效果是，啟動24小時檢調訊問期間，讓檢調沒辦法慢慢問」。

對於此策略，林智群也說「不過也不是沒缺點，一開始就跟地檢署槓上，檢察官一定會聲押的（聲押機率100%），反正押了之後，什麼時候要問，還是可以慢慢來」。

林智群再以「B策略」指出，「從頭到尾配合檢察官訊問，如果檢察官認定阿北回答的內容跟其他證人說法一致，以阿北的身份地位，檢察官在決定是否聲押時，會很慎重，不見得會聲押」。

林智群提到「C策略」，他表示「若柯文哲一開始配合檢察官訊問，檢調24小時期間沒啟動，可以慢慢問（廉政署也真的慢慢問了12小時），檢察官問到凌晨2時40分許，已經花了19個小時，阿北突然表示要回家（不配合），那檢察官只能當庭逮捕」。

他也提醒，「注意，這個動作讓檢察官聲押的可能性提高了，如果原本只有一半機率，現在變成6成」，並說「(柯文哲)被當庭逮捕後，如果律師沒聲請提審，就是在地檢署休息一下，休息1小時、2小時都可以，檢察官會准的，但不能離開地檢署，接下來繼續問，問完後，檢察官聲押可能性是60%，但還不是沒有交保的機會」。

至於「D策略」，林智群說「情況等同C，問到一半，阿北表示要回家，不配合，檢察官當庭逮捕，律師聲請提審」，他表示「這個策略是兩面刃，就是賭法院的態度」。

林智群表示，「第1，如果法院審理後，認為檢察官逮捕無理由，阿北就直接被放走，地檢署沒辦法繼續問，後面偵辦步調被打亂」、「第2，如果法院認定檢察官逮捕有理由，駁回提審聲請，那就是檢察官繼續問，多浪費12小時在地檢署，檢察官聲押可能性提高到70%甚至80%」。

林智群也認為「提審程序被駁回的機率非常高，這個是大案子，派出來的檢察官都是一時之選，怎麼可能在『逮捕』這個程序犯錯？所以採取D策略，失敗機會非常高，且得不償失」，他也表示「阿北採取的是D策略，但沒得到D1結果，賭輸了，結果果就是被聲押的機會升高到70-80%」。

★未經判決確定，應推定為無罪。