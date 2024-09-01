半導體年度盛會SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展，將在9月4日至6日登場，經濟部長郭智輝將於現場發表最新政策談話，並與產業界對話，分享對半導體產業在AI潮流下的發展方向。

而在「AI晶片世紀對談AI Chip Fireside Chat」論壇中，將由日月光執行長吳田玉、台積電執行副總經理暨營運長米玉傑、Samsung Electronics記憶體業務總裁Jung-Bae Lee，以及Google生成式AI解決方案架構副總裁Hamidou Dia等四大半導體巨擘，展開一場科技菁英的對談。

上周台股守穩22,000點關卡上震盪整理，雖月K線兩黑，但周K線翻紅，櫃買指數表現強勢，月K線翻紅及周K線連三紅。9月盤勢再挑戰季線反壓，市場聚焦上市櫃公司8月營收及金融股法說會，前者關注大立光最新業績，後者留意新光金、開發金、元大金等營運展望。

首屆最低工資審議會將於9月4日於勞動部召開。勞動部長何佩珊日前曾向媒體透露，今年消費者物價指數（CPI）高漲，以及經濟成長率表現不錯，相信「調升是預定方向」，不過最終調幅仍然視審議會成員討論。目前外界預期調幅約4％起。

美國本周將公布多項就業數據，包括7月JOLTs職缺報告、8月ADP就業報告、上周初領失業救濟人數，以及8月非農就業報告，特別是6日出爐的8月非農就業報告，其數據攸關Fed的降息幅度與速度，要是結果與7月一樣不如預期，料會拉高9月聯準會例會降息2碼的機率。

本周其他重要財經大事請見工商時報財經行事曆。